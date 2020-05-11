Роспотребнадзор: тесты на коронавирус в Интернете не купить

https://static.news.ru/photo/291522e8-9378-11ea-b66f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Роспотребнадзоре заявили, что зарегистрированные в РФ тест-системы на коронавирус не продаются в Интернете. Ими располагают только лаборатории.

Это следует из публикации на портале стопкоронавирус.рф. В настоящее время в России зарегистрировано большое количество ПЦР-тестов, их отличает высокая диагностическая точность.

Тем не менее тест на SARS-CoV-2 может быть отрицательным при наличии определённых симптомов. Прежде всего это может быть при ОРВИ, вызванном другим возбудителем, — рассказали порталу представители ведомства.

Метод ПЦР — это полимеразная цепная реакция, которая позволяет выявлять инфекции на ранних стадиях. На наличие того или иного возбудителя в организме может указать буквально одна единица ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) или РНК (рибонуклеиновая кислота). В случае с возбудителем COVID-19 это РНК.

Ранее стало известно о разработанной в РФ тест-системе на иммунитет к SARS-CoV-2. Она будет выявлять наличие вируснейтрализующих антител в организме человека. Именно они являются главным кандидатом в «индикаторы иммунитета». Плазму крови людей с такого типа антителами можно использовать для лечения заболевших пациентов.

28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начали использовать иммуноферментный анализ (ИФА) для диагностики коронавируса нового типа. Это тест на антитела к самому вирусу, но другого механизма действия.

3 мая сообщалось, что две тест-системы для определения наличия у человека иммунитета к новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в России, писал NEWS.ru.