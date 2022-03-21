Рогозин рассказал о влиянии украинского биооружия на иммунитет нации

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в своём Telegram-канале, что биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктивную систему женщин и иммунитет «определённых этносов». По его словам, это приводит к ослаблению иммунитета нации и её вымиранию.

Это оружие воздействует как на репродуктивную функцию женщин определённой национальности, так и в целом на иммунную систему конкретного этноса, вызывая аллергии, непереносимость по отношению к традиционной пище и подверженность заболеваниям, приводящим к ослаблению иммунитета нации и его вымиранию без воздействия войн, — написал он.

Рогозин напомнил, что с марта 2017 года по апрель 2018 года возглавлял правительственную комиссию по вопросам биологической и химической безопасности, где неоднократно рассматривались вопросы окружения России биолабораториями США. Он сообщил, что целью этих биологических экспериментов, проводимых Пентагоном с использованием биоматериалов славян Украины и других соседних с Россией стран, является разработка «этнического оружия» против русских.

Секретные документы из биолабораторий США на Украине попали в распоряжение Минобороны России в ходе проведения военной спецоперации. Ведомство обнародовало документы Пентагона, датированные 6 марта 2015 года и подтверждающие участие американских военных в финансовой поддержке биологических проектов на Украине.

По данным российских экспертов, соглашение о совместной работе было заключено между США и Минздравом Украины. В лабораториях, расположенных в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, работали в том числе американские специалисты. Общий объём финансирования таких биолабораторий на Украине составил $32 млн.