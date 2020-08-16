Распределять вакцину от коронавируса в РФ будут власти

https://static.news.ru/photo/0bea9452-df93-11ea-a025-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look press

Распределение в стране российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, первая зарегистрированная в России вакцина включается в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством. Такая практика позволит избежать дефицита препарата и контролировать его поставки в регионы. Об этом заявили в кабмине.

В сообщении правительства также говорится, что принятый в июне временный порядок распределения лекарств для профилактики и лечения COVID-19 будет действовать до конца года. Российские производители, а также компании, которые ввозят в страну лекарства из этого перечня, должны будут направлять план распределения поставок медикаментов с приложением заявок от регионов.

Помимо новой вакцины, в перечень добавлены ещё шесть препаратов. Это дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что производство вакцины против коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) началось в России. Речь идёт о препарате, созданном специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Об этом журналистам 15 августа заявила пресс-служба Минздрава.

По словам разработчика препарата НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, в ближайшие дни начнётся третий этап испытаний. По словам директора центра Александра Гинцбурга, исходя из большого интереса общественности и прессы к созданию вакцины Минздрав не станет затягивать время подписания необходимых документов и утвердит протокол пострегистрационных исследований.