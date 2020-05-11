Путин поручил главам регионов уделить внимание больным ОРВИ

https://static.news.ru/photo/b33be462-936d-11ea-87b4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин дал новые поручения руководителям субъектов по мерам борьбы с коронавирусом. В частности, глава государства потребовал уделять внимание диагностике и лечению больных внебольничной пневмонией и ОРВИ.

Также регионам поручено принять дополнительные меры по наращиванию ресурсов систем здравоохранения и меры, направленные на обеспечение доступности для населения медпомощи «в первую очередь при острых и хронических заболеваниях».

Доклад по принятым мерам должен быть представлен до 15 мая, говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Всего в России зарегистрировано 221 344 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 2009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что в столице на сегодняшний день все случаи ОРВИ связаны с коронавирусной инфекцией, писал NEWS.ru.