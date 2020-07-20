Профессор: Ющенко мог заразить Путина и других глав стран опасной болезнью

Резкую трансформацию внешности бывшего президента Украины Виктора Ющенко могла спровоцировать проказа. Профессор Игорь Гундаров считает, что заболеванием он мог заразить первых лиц и известных политиков разных государств.
Учёный, написавший монографию о бывшем украинском президенте, бьёт тревогу из-за предполагаемой болезни экс-лидера страны.
В комментарии для канала «Сталинград» специалист назвал возможную причину резкой трансформации внешности Ющенко. По его мнению, такие изменения могла спровоцировать проказа, которая в настоящее время считается уже забытой болезнью.
Изуродованное лицо, нос, шишки на лице. Люди были в шоке, — описал Гундаров внешность бывшего украинского главы.
Он добавил, что Ющенко выглядит, как при заболевании классической формы лепры. Между тем данное заболевание, по словам профессора, очень заразно и имеет длительный инкубационный период.
Специалист сделал вывод, что бывший президент Украины мог передать «ленивую смерть» и другим лидерам и ключевым политикам ряда стран, с которыми он контактировал,
Как писал NEWS.ru, бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения Клаус Штор заявил, что пандемия коронавируса закончится только после появления иммунитета у 80% жителей Земли. Он уверен, что перед этим пройдёт три волны заражений.
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