Профессор: Ющенко мог заразить Путина и других глав стран опасной болезнью

https://static.news.ru/photo/55971dd0-c9b0-11ea-a9a2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Виктор Ющенко (архивное фото) Фото: Alexandr Altukhov/Global Look Press

Резкую трансформацию внешности бывшего президента Украины Виктора Ющенко могла спровоцировать проказа. Профессор Игорь Гундаров считает, что заболеванием он мог заразить первых лиц и известных политиков разных государств.

Учёный, написавший монографию о бывшем украинском президенте, бьёт тревогу из-за предполагаемой болезни экс-лидера страны.

В комментарии для канала «Сталинград» специалист назвал возможную причину резкой трансформации внешности Ющенко. По его мнению, такие изменения могла спровоцировать проказа, которая в настоящее время считается уже забытой болезнью.

Изуродованное лицо, нос, шишки на лице. Люди были в шоке, — описал Гундаров внешность бывшего украинского главы.

Он добавил, что Ющенко выглядит, как при заболевании классической формы лепры. Между тем данное заболевание, по словам профессора, очень заразно и имеет длительный инкубационный период.

Специалист сделал вывод, что бывший президент Украины мог передать «ленивую смерть» и другим лидерам и ключевым политикам ряда стран, с которыми он контактировал, уточняет «Царьград». Среди потенциальных заболевших, как утверждает Гундаров, могут быть бывший украинский премьер Юлия Тимошенко, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывшая глава американского Госдепа Хиллари Клинтон, а также российский президент Владимир Путин.

Как писал NEWS.ru, бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения Клаус Штор заявил, что пандемия коронавируса закончится только после появления иммунитета у 80% жителей Земли. Он уверен, что перед этим пройдёт три волны заражений.