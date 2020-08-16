Польза растительного молока оказалась преувеличенной

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Купленное в магазине растительное молоко, которое предпочитают люди с непереносимостью лактозы, может оказаться небезопасным. Всё дело в том, что при его производстве используются различные добавки, предупредила нутрициолог Татьяна Скирда.

Чтобы получить действительно полезный напиток, нужно делать его самим в домашних условиях, считает специалист по питанию.

Если дома приготовить молоко, оно расслоится к вечеру, если купить молоко, оно прокиснет, не расслоившись. Значит, там содержатся эмульгаторы, улучшители вкуса, сахар, всяческие добавки, — пояснила Скирда в интервью радио Sputnik.

Если дома можно добавить ваниль, то в покупном молоке это будет синтетический улучшитель вкуса ванилин, отметила она. И так — во всём.

При этом, подчеркнула Скирда, какое бы растительное молоко ни выбрал человек — кокосовое, ореховое, соевое, рисовое, овсяное — молоком его можно назвать весьма условно. Тем не менее, наименьшим злом, по её словам, является кокосовое молоко, так как туда «добавляют меньше всякой гадости».

Приготовить дома напиток не так уж и сложно. Для этого следует смешать необходимые ингредиенты, измельчить их в блендере, а затем профильтровать. Лучше всего начинать подобные опыты с орехового молока, считает нутрициолог. Однако надо учитывать, что у него имеются противопоказания, его нельзя людям с непереносимостью орехов.

Если правильно приготовить ореховое молоко дома, предварительно вымочив орехи, чтобы удалить фитиновую кислоту, чтобы лучше усваивалось, то это просто замечательный напиток. Там огромное количество белка, аминокислот, витаминов, — Скирда.

Она добавила, что «идеальное молоко» получается из кешью. В зависимости от того, из чего сделан напиток, «польза ореха переходит в пользу напитка».

Тем не менее, ранее в Роскачестве предупреждали, что полностью отказываться от традиционного молока, если у человека нет противопоказаний, не рекомендуется. Как писал NEWS.ru, переходить на растительные напитки стоит только после консультации с врачом, особенно это касается детей и подростков. Аналог не является полноценным заменителем молока, так как обладает совсем другим составом и свойствами.