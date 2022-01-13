Первый случай заражения штаммом «омикрон» выявлен ещё в одном регионе

Первый случай заражения штаммом «омикрон» выявлен в Вологодской области, об этом указано на официально сайте правительства области. Как сообщается, новый штамм обнаружен человека, приехавшего в регион из Санкт-Петербурга.

Пациент с клиникой ОРВИ обратился в одну из центральных районных больниц области 3 января, — рассказал начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников. — Учитывая анамнез, молодому человеку был сделан экспресс-тест, который оказался положительным. Далее у пациента взяли ПЦР-тест и направили в референс-центр, где и было установлено, что заражение произошло именно «омикрон»-штаммом, — указано на сайте.

Ранее сообщалось, что первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлены на Дальнем Востоке, в Якутии, в Воронежской области и в Ставропольском крае, сообщает руководство регионов. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Устанавливается круг контактных лиц.

Тем временем число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России возросло за минувшие сутки на 21 155, до 10 723 305, говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Как ранее заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, доля штамма «омикрон» составляет 76% среди заболевших в выборке. До этого она объявила о том, что в России зарегистрирована тест-система для выявления штамма «омикрон». Её разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства.