Штамм «омикрон» выявлен ещё в нескольких регионах России

Первые случаи заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в Якутии, в Воронежской области и в Ставропольском крае, сообщает руководство регионов. Пациенты находятся под наблюдением врачей. Устанавливается круг контактных лиц.

Требует внимания и тот факт, что в нашем регионе зафиксированы первые случаи заражения штаммом «омикрон», — написал в своём Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он добавил, что все они находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений.

Об обнаружении первого случая в Якутии сообщили в оперштабе со ссылкой на заместителя председателя правительства республики Ольгу Балабкину.

В Воронеже зафиксирован единственный случай заболевания «омикроном», рассказала инфекционист Светлана Кокорева.

Ранее также сообщалось об обнаружении первого случая заражения «омикроном» на Дальнем Востоке, сообщила в интервью ГТРК «Амур» главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова. По её словам, штамм выявлен у ребенка, который с родителями отдыхал в Турции.

Тем временем, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за минувшие сутки на 21 155, до 10 723 305, говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Как ранее заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, доля штамма «омикрон» составляет 76% среди заболевших в выборке. До этого она объявила о том, что в России зарегистрирована тест-система для выявления штамма «омикрон». Её разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства.