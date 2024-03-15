Озвучены 10 советов для хорошего сна The Sun: спорт и отказ от алкоголя вечером улучшают сон

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Регулярные физические упражнения в течение часа могут поспособствовать улучшению сна, рассказал доктор Майкл Бреус. По его словам, которые приводит The Sun, человек также будет лучше спать, если вечером откажется от алкоголя, кофеина и сделает что-то приятное, отбросив тем самым негативные мысли.

Побольше занимайтесь физическими упражнениями. Доказано, что ежедневные 15 минут кардиотренировки и еще 45 минут силовых упражнений улучшают качество сна, — рассказал эксперт.

Он также порекомендовал просыпаться в одно и то же время, причем вне зависимости от того, как поздно человек отошел ко сну. Более того, добавил Бреус, нельзя ложиться спать слишком рано, а также дремать днем.

Так как во время сна происходит обезвоживание организма, эксперт посоветовал выпивать не менее 400 мл воды после пробуждения.

Спать Бреус рекомендует в прохладном помещении, приоткрыв окно или взяв менее теплое одеяло. Перед этим, по его словам, важно снять макияж, а также сделать что-то приятное.

Данные показывают, что если вы сделаете что-нибудь приятное перед сном, то вы быстрее уснете. Если у вас в голове миллион мыслей, думать о том, за что вы благодарны, — лучший способ отвлечься, — добавил доктор.

Ранее эксперты из Сиднейского университета пришли к выводу, что риск ранней смерти значительно снижается, если человек ежедневно совершает 4000 шагов. Если же увеличить показатель до 10 тысяч шагов в день, то шансы ранней смерти снижаются на 39%.