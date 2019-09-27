У женщин с избыточным весом злокачественные опухоли тела матки возникают в два раза чаще, чем у дам с нормальной массой тела. Об этом News.ru рассказал президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины, акушер-гинеколог Виктор Радзинский. Он выступил на Втором международном форуме онкологии и радиологи с проблемой негативного влияния избыточного веса на здоровье.

Если всё время существования медицины на втором месте после рака молочной железы был рак шейки матки, то в последние годы его обогнал рак тела матки. Основными факторами риска появления этого вида опухолей являются ожирение, диабет, гипертония. Виктор Радзинский президент Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины

Слова Виктора Радзинского подтверждают данные Росстата. В последние годы рак тела матки занимает третье место по распространённости после опухолей молочной железы и кожи. Так, за 2017 год российским женщинам было поставлено более 26 тыс. таких диагнозов, что на 42% больше, чем за 2007-й год. Для сравнения — случаев рака шейки матки было выявлено 17,5 тыс. Это больше, чем в 2007-м, на 30%.

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Многочисленные научные исследования подтверждают связь избыточного веса и с другими видами онкологических заболеваний. Согласно данным научной работы врача-терапевта, эндокринолога Владимира Салухова «Ожирение как фактор онкологического риска», избыточный вес провоцирует злокачественные новообразования десяти локализаций: молочные железы, эндометрий и яичники у женщин, предстательная железа у мужчин, а также толстая кишка, почки, поджелудочная железа, печень и желчный пузырь.

Чем дольше человек страдает ожирением, тем выше риск онкологического заболевания и смерти от рака. Избыточный вес в молодости и его дальнейшее увеличение в течение жизни сопровождается четырёхкратным повышением риска развития рака кардиального отдела желудка. Установлено, что стабильный избыток веса на отрезке жизни 18–50 лет ассоциирован с увеличением риска развития гепатоцеллюлярного рака (рака печени. — News.ru) на 86–119%, — говорится в исследовании.

Также автор, ссылаясь на исследования учёных из США, отмечает, что прибавка веса в детородном возрасте повышает риск развития рака молочной железы в постменопаузе, а увеличение веса в течение пяти лет, предшествовавших выявлению рака простаты, связано с риском его рецидива.

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Кроме того, лишний вес затрудняет лечение онкологических заболеваний. К примеру, у пациентов с ожирением чаще, чем у худых людей, наблюдается резистентность рака молочной железы, толстой и прямой кишки к лучевой и химиотерапии.

Ожирение затрудняет подбор адекватной дозы химиотерапевтических препаратов. Адекватная лучевая терапия рака простаты и молочной железы на фоне выраженного ожирения зачастую затруднена технически. При хирургическом лечении рака молочной железы ожирение связывают с повышенным риском развития лимфедемы (накопление лимфатической жидкости. — News.ru), — отмечается в исследовании.

Группа экспертов из Российского научного центра рентгенорадиологии недавно изучила влияние степени и характера отложения жировой ткани, её метаболической активности на течение колоректального рака после радикального хирургического лечения. Результаты исследования оказались неутешительными.

Характер распределения жировой ткани достоверно влияет на течение колоректального рака. При центральном варианте распределения (характеризуется избыточным отложением жировой ткани в области живота и верхней части туловища. — News.ru) ухудшается прогноз течения заболевания, — сообщается в документе.

Избыточный вес провоцирует возникновение онкологических заболеваний по многим причинам. Как отмечает в одной из научных работ профессор кафедры онкологии и онкохирургии Запорожского государственного медицинского университета Алексей Колесник, высокое потребление жирных кислот и изменение метаболизма у людей с ожирением могут повышать клеточные мутации и повреждение ДНК, результатом чего является злокачественная трансформация клетки.

Врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев назвал другую причину, почему избыточный вес провоцирует развитие онкологических заболеваний.

Жировая ткань у человека с ожирением — это самый большой орган его тела. У многих она весит 20–50 кг и даже больше. В жировой ткани вырабатываются цитокины, тканевые гормоны. Вернее, у него наблюдается цитокиновое воспаление. Он буквально горит весь. Вот эти самые цитокины и провоцируют различные заболевания, в том числе и онкологические. Врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев

Врач подтверждает данные научных исследований. Чаще всего в результате избыточного веса возникает рак молочных желёз, эндометрия, толстого кишечника, простаты. В особой группе риска женщины старше 40 лет. Даже избыток веса в пять килограмм провоцирует развитие патологических процессов.

По данным Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, около 30% россиян имеют избыточную массу тела, около 10% — стадию ожирения. Это прямо связано с ростом сердечно-сосудистых заболеваний, многих видов рака, сахарного диабета, бесплодия и эректильной дисфункции у мужчин.