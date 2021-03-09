Остеопат назвал простой способ избавиться от болей в спине

https://static.news.ru/photo/8963b1d8-80e3-11eb-9db5-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Избавиться от болей в спине можно с помощью так называемой скандинавской ходьбы, при которой используются палки. Об этом рассказал доктор медицинских наук, остеопат Владимир Фролов.

Однако, предупредил он, начать занятия следует с тренером, который подберёт максимально эффективный тип нагрузок. Самостоятельные упражнения зачастую люди делают неправильно, подчеркнул специалист.

На сегодняшний день продолжает победное шествие во всём мире так называемая северная ходьба, которую ошибочно называют скандинавской. Вот это самый оптимальный, абсолютно не травматичный, очень хороший вариант, — рассказал Фролов в эфире «Радио 1».

Он отметил, что при таких занятиях тренируются как опорно-двигательный аппарат, так и сердечно-сосудистая система, а следовательно и весь организм.

По словам медика, это «и профилактика, и лечение, и реабилитация очень большого количества проблем именно в виде болевых синдромов».

По словам специалиста, хронические боли опорно-двигательного аппарата — вторая по распространённости проблема со здоровьем в мире, после простуд.

При этом бороться с болью анальгетиками неправильно, добавил врач. Болями организм показывает, что что-то идёт не так, но из-за анальгетиков боль становится меньше, нагрузка возрастает, а болезнь в итоге прогрессирует.

Ранее, как писал NEWS.ru, диетолог Алексей Ковальков посоветовал ходьбу в качестве способа быстро похудеть без особых усилий.