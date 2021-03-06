Врач назвал удивительный способ похудеть без особых усилий

https://static.news.ru/photo/c317c806-7f1c-11eb-808a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как можно достаточно быстро похудеть без особых усилий. По словам медика, для этого необходимо просто заняться ходьбой.

Тем не менее и тут есть свои нюансы. Во время физической активности сердце должно биться с определённой частотой. Именно она и говорит о том, что идёт процесс выброса адреналина, который помогает сжигать жир.

Специалист подчеркнул, что можно заниматься и скандинавской ходьбой. Тем не менее, несмотря на общий оздоровительный эффект для организма, она не сможет привести человека в форму в короткие сроки.

Если вам нравится ходить с палками, ходите с палками. Никакой разницы особо нет, — сказал Ковальков. Тем не менее он уточнил, что во время этого адреналин не вырабатывается в нужной концентрации, чтобы расщеплять жиры.

По его словам, такая ходьба будет больше полезна для пожилых людей. Палки им необходимы для того, чтобы не споткнуться или же не поскользнуться.

Для пожилых людей — просто ходьба, и там не надо гнать, чтобы выработался адреналин, — заключил медик. Ролик с рекомендациями доступен на YouTube.

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