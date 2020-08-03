Онколог заявил об отсутствии угрозы коллективного облучения из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/0d54e39a-d5c2-11ea-9801-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев заявил о том, что пандемия коронавируса не представляет угрозы роста коллективной дозы облучения. Одной из вероятных причин могло стать массовое проведение компьютерной томографии. Однако, по словам медика, эта процедура не представляет серьёзной угрозы.

Действительно, увеличилось количество людей, которые сделали компьютерную томографию, в том числе и тех, кто обычно её не делает. Но речь не идёт о том, что один человек был вынужден многократно делать компьютерную томографию, как минимум таких людей немного, — цитирует Пылева НСН.

Также он напомнил о врачах, которые работают с оборудованием для КТ. Они используют необходимую защиту и не находятся во время исследования рядом с пациентом. Пылев подчеркнул, что число пациентов не стало больше. Полная запись была и до начала пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, о вероятном росте числа заболеваний из-за массовых КТ ранее предупредил Роспотребнадзор. Процедура наряду с ПЦР-тестированием и тестами на наличие антител, стала одним из основных методов диагностики заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией нового типа.