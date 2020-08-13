Онколог: КТ не показана пациентам с подозрением на коронавирус

https://static.news.ru/photo/e2a537fc-ddf6-11ea-8566-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проведение компьютерной томографии (КТ), которая является одним из основных методов диагностики заболевания, вызванного коронавирусом, не показано людям с подозрениями на болезнь или с её лёгким течением, сообщил главный внештатный онколог Минздрава РФ, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, рекомендации по использованию КТ для диагностики COVID-19 были подготовлены на основе мнения международных экспертов.

В условиях ограниченности ресурсов методы визуализации показаны с целью медицинской сортировки пациентов с подозрением на COVID-19, у которых имеются клинические проявления среднетяжёлого или тяжёлого течения и высокая претестовая вероятность заболевания. КТ показана пациентам с COVID-19 с нарушением функции дыхания, — пояснил он.

Каприн уточнил, что пациентам с лёгким течением КТ могут сделать при риске прогрессирования заболевания. При этом он подчеркнул, что данный метод визуализации, как и все остальные, должен применяться строго в соответствии с показаниями, при взвешенном подходе и оценке «вреда» и «пользы» в зависимости от каждого конкретного случая. Это касается и частоты проведения процедур.

Так, ежедневная рентгенография органов грудной клетки не показана стабильным инкубированным пациентам с коронавирусом.

Что касается КТ, то повторное назначение показано только пациентам, у которых после разрешения COVID-19 имеются функциональные нарушения и/или гипоксемия, — сообщил онколог.

Он подчеркнул, что полученные с помощью КТ изображения органов грудной клетки являются главными инструментами в диагностике и лечении заболеваний лёгких и имеют высокую чувствительность в диагностике коронавируса. Ценность таких методов заключается в получении сведений, которые важны при установлении диагноза и определении стратеги лечения, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев заявил о том, что пандемия коронавируса не представляет угрозы роста коллективной дозы облучения. Одной из вероятных причин могло стать массовое проведение компьютерной томографии. Однако, по словам медика, эта процедура не представляет серьёзной угрозы.