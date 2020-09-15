Онищенко назвал болезнь, способную убить «без всякого коронавируса»

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что депрессия несёт в себе смертельную опасность.

По словам академика РАН, осенью важно «не охать и не ахать», а выполнять рекомендации специалистов, чтобы не заболеть ОРВИ. Он посоветовал россиянам одеваться по погоде, пить витамины и вовремя прививаться.

И не впадайте в депрессию, потому что сама депрессия может убить человека без всякого коронавируса, — заявил Онищенко.

Кроме того, он напомнил о важности сбалансированного питания в осенний период и соблюдения режима дня, а также рекомендовал ограничить круг общения. Также депутат заявил об опасности простуды, передаёт «Вечерняя Москва».

Потому что на фоне простуды от физического воздействия низкой температуры можно легко подхватить и активизировать и грипп, и парагрипп, и коронавирус, и кучу других инфекций, — пояснил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что решить проблему курения среди подростков можно как влиянием на их воспитание, то есть опосредованно, так и прямыми методами, связанными со снижением доступности табака, считает первый зампред комитета ГД по науке и образованию, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.