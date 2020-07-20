Офтальмолог рассказал, как сохранить зрение первокласснику

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Родители будущих первоклассников должны перед отправлением ребёнка в школу позаботиться не только о рюкзаках и тетрадках, но и о зрении маленького ученика. Об этом в разговоре с журналистами сообщил доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.

По его словам, у 10% первоклассников уже имеются проблемы с глазами. Врач посоветовал родителям внимательнее следить за состоянием зрения ребёнка и регулярно водить его к окулисту. Исходя из норм ОМС, специалист должен проверять глаза малыша в 1 и 6 месяцев, в 1 год, в 2 года, в 3 года. После начала учёбы стоит ходить к окулисту чаще, чтобы вовремя исправить возможный недуг.

Как сказал Азнаурян, сейчас у многих школьников наблюдается «синдром ленивого глаза», при котором один глаз видит хуже другого. Доктор, ссылаясь на статью в журнале Canadian Medical Association Journal, рассказал, что в Канаде провели исследование, в результате которого выяснилось следующее: у 10% из 5884 детей, прошедших тестирование, были обнаружены проблемы. При этом 67% из них попали к окулисту в первый раз. Синдром «ленивого глаза» зафиксировали у 164 детей (3,4%), а 458 (9,5%) юным пациентам назначили очки.

Это может говорить о том, что часть первоклашек имеют проблемы со зрением, которые нужно корректировать, — приводит слова врача портал «Ридус».

Как ранее передавал NEWS.ru, солнцезащитные очки предотвращают утомляемость глаз в условиях излишней освещённости. Однако при неправильном выборе они могут навредить глазам и привести к серьёзным заболеваниям.

Не все очки с тёмными стёклами являются солнцезащитными и задерживают ультрафиолет, сообщил врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.