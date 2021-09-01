Обнаружен знак на коже, сигнализирующий о скором инсульте

Учёные провели исследование, результаты которого показали, что экзема на коже может повысить риск инсульта. Об этом сообщает издание Express. Исходя из полученных данных, один человек из десяти страдает этим кожным заболеванием.

На примере Великобритании, в стране проживают почти 15 миллионов людей, у которых диагностировали экзему. Исследование, опубликованное в British Medical Journal, указывает на связь экземы с повышенным риском сердечного приступа, мерцательной аритмии и инсульта.

Специалисты проанализировали данные 385 тысяч пациентов с подтверждённым диагнозом. В течение пяти лет учёные мониторили состояние здоровья испытуемых. В итоге у больных риск инсульта увеличился на 20%, а риск сердечного приступа, фибрилляции предсердий и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — на 40–50%.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, может фиксироваться такое неприятное последствие, как «долгий ковид». Он добавил, что при этом могут наблюдаться симптомы неврологического характера, в том числе когнитивные расстройства, проблемы с памятью, повышенная утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата.