Около 70% «паллиативных» коек в российских больницах заняты непрофильными пациентами. Вместо умирающих больных их занимают немощные старики, одинокие инвалиды и люди без определённого места жительства. Такую информацию в беседе с NEWS.ru озвучила автор проекта Общероссийского народного фронта «Регион заботы», учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

Люди, которые нуждаются в паллиативной помощи, зачастую не могут её получить. Особенно эта проблема актуальна для регионов, где на дому больным почти не помогают, сообщила Федермессер.

Пока лежит одинокий старичок на «паллиативной» койке, больной с термальной стадией рака будет страдать от сильных болей, находясь дома. Когда дело станет совсем плохо, он попадёт в реанимацию с ухудшением состояния. Реанимационная койка, во-первых, очень дорогая, во-вторых, нужна другим тяжёлым пациентам. Это замкнутый круг, который можно прервать только взаимодействием с системой социальной защиты. Нюта Федермессер учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера»

Для одиноких и немощных людей необходимо создать в клиниках так называемые «социальные койки». Также назрела необходимость открытия по всей России медико-социальных учреждений для пожилых людей и инвалидов. Ещё один вариант — организация социальной помощи для одиноких стариков на дому, отметила учредитель фонда.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы изменить ситуацию, нужны совместные действия с Министерством труда и социальной защиты. Необходимо наладить правильную маршрутизацию, — подытожила она.

По официальным данным, в России более 1,3 млн человек нуждаются в паллиативной медицинской помощи. И только 180–200 тысяч граждан получают её. При этом во многих российских регионах количество «паллиативных» коек соответствует мировым стандартам: 10 мест на каждые 100 тысяч населения.

Заслуженный врач России, главврач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников подтвердил в беседе с NEWS.ru информацию о том, что паллиативные койки часто занимают непрофильные пациенты. Например, на них могут находиться больные, которых не хотят забирать родственники. Паллиативные места служат пристанищем для людей, за которыми некому ухаживать, добавил он. Учитывая, что медицинские учреждения в России переполнены, эта ситуация, по его словам, постоянна. Мясников согласен с Федермессер: решить проблему можно только в тесном взаимодействии с Министерством труда и социальной защиты, для одиноких и немощных должны открываться специальные учреждения.

В марте 2019 года в России вступил в силу закон о паллиативной помощи. Он закрепляет право пациента на обезболивание, в том числе наркотическими препаратами. Согласно документу, каждый нуждающийся больной может получить такую помощь. А паллиативная поддержка оказывается не только в хосписе, отделении сестринского ухода в больнице, но и в дневном стационаре, а также на дому — законодатели предусмотрели создание выездной паллиативной службы.