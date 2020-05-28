Новосибирские учёные получили штамм COVID-19 для создания вакцины

https://static.news.ru/photo/25f3d608-a0d5-11ea-95b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cdc/Cdc/Global Look Press

Сотрудники Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) получили получили штамм новой коронавирусной инфекции.

У нас сейчас есть изоляты, которые были получены совместно с ветеринарами, — сообщил председатель межведомственной рабочей группы при Сибирском отделении РАН по COVID-19 академик РАН Михаил Воевода.

Учёные планируют создать вакцину против нового заболевания. Для этого им необходимо построить лабораторию по работе с патогенами первого — второго класса опасности.

По словам Воеводы, инициатором создания вакцины стал Минпромторг РФ. С Ведомством ведутся переговоры о финансировании строительства лаборатории. Необходимо собрать около 300 млн рублей, передаёт «Интерфакс».

Сейчас в мире более 5,7 млн заразились COVID-19, более 359 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается 379 051 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 150 993 пациентов, жертвами опасного заболевания стали 4142 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн прокомментировал сообщения, что Россия испытала вакцину от коронавируса на людях. По его словам, такие испытания являются обычным делом, между тем сам препарат находится на стадии доработки.