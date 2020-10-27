Норовирус и не только: какие опасные инфекции поджидают ребёнка осенью

В осенний период россияне особо подвержены заболеванию ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Помимо этого, повышается риск заражения кишечными инфекциями, которые довольно опасны для маленьких детей. По словам врачей, при худшем сценарии это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе ребёнка, его почках и процессах переваривания пищи. О том, что такое норовирус, как его лечат и какие меры профилактики в целом нужно соблюдать, — в материале NEWS.ru.

Что это за «зверь»

Норовирусная инфекция, как и ротовирус, приводит к воспалению желудка и кишечника. Он передаётся воздушно-капельным путём и через заражённую воду или пищу. Этот вирус особо активизируется в осенний период. Его основная симптоматика — диарея, рвота, повышение температуры тела, боли в животе, спазмы. Как рассказал NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Денис Фуголь, от этой инфекции не защищён никто.

Норовирусом может заразиться любой человек, вирусы очень легко меняются, поэтому и прививки от него не существует. Взрослые не так тяжело переносят его в сравнении с детьми, особенно малышами до года. У них могут возникнуть обезвоживание, нарушиться процессы переваривания пищи. Часто норовирус сочетается и с другими вирусами, теми же респираторными. Денис Фуголь гастроэнтеролог гастроэнтеролог

Как пояснил медик, в амбулаторных условиях этот недуг лечит педиатр (у взрослых терапевт). Обычно больному прописывают определённый питьевой режим, солевые растворы, сорбенты, которые защищают слизистую оболочку и препятствуют потере жидкости. В отдельных случаях дополнительно назначают противорвотные средства.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общее сходство

С тем, что осенью в целом происходит обострение различных кишечных инфекций, в беседе с NEWS.ru согласилась и врач-педиатр Светлана Кондратьева. По словам специалиста, симптоматика у всех подобных вирусов (энтеровирусы, ротовирусы, норовирус) одинакова.

Также при подобных симптомах недомогания у ребёнка может быть коронавирус. Я сейчас говорю не о том, который пришёл к нам недавно (из-за которого объявили пандемию. — NEWS.ru). У него много штаммов, и мы с ним знакомы давно. Светлана Кондратьева врач-педиатр врач-педиатр

Любую из вышеперечисленных кишечных инфекций российские педиатры лечат одним протоколом, пояснил NEWS.ru врач-педиатр Евгений Тимаков. Медик также отметил, что у этих заболеваний стирается сезонность. Из тёплых стран, где россияне часто проводят отпуск семьями, дети постоянно привозят разные вирусы.

Все эти инфекции — норовирус, ротовирус, энтеровирус — будут присутствовать в течение всего года независимо ни от чего. Чем больше россияне станут посещать тёплые страны и бассейны, тем больше начнут заражаться и распространять кишечную инфекцию. Для детей эти вирусы опасны обезвоживанием. Потому как страдают почки, сердечно-сосудистая система, ферменты системы кишечника. Поэтому при первых тревожных симптомах у ребёнка родители должны сразу обратиться за помощью к врачу. Евгений Тимаков врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр врач-инфекционист, вакцинолог и педиатр

Полезная памятка

Чтобы перестраховаться и в путешествии быть подготовленным к заражению кишечным вирусом, медик посоветовал родителям собрать с собой необходимую аптечку. Все рекомендации по её наполнению может дать педиатр. К тому же стоит иметь при себе личный номер врача, чтобы при необходимости сразу обратиться за консультацией и оперативно облегчить самочувствие ребёнка.

Гастроэнтеролог Денис Фуголь порекомендовал всегда и везде соблюдать меры предосторожности. А именно — лучше мыть овощи и фрукты, пить чистую воду, пользоваться санитайзерами, соблюдать социальную дистанцию и носить маску (для исключения заражения не только кишечными инфекциями). По мнению специалиста, также всегда нужно обращать внимание на срок годности продуктов.