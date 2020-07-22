Невролог рассказала, как снизить стресс

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Психиатр, невролог Ольга Котова дала рекомендации по снятию стресса.

При появлении признаков тревожности и нервозности врач рекомендует «занять руки». По её словам, даже простое занятие поможет отвлечься от негативных мыслей и успокоиться.

Есть такой метод — когда ты взбудоражен, нервничаешь, переживаешь — найти в комнате, например, пять предметов определённого цвета или из определённого материала — условно, красные или деревянные. Чем сложнее найти в комнате предметы, тем проще расслабиться, потому что ты отвлекаешься на внешнее, — привели слова невролога на портале радио Sputnik.

Также врач рекомендует снимать стресс с помощью специальных игрушек, они помогают расслабиться за счёт мягких тактильных ощущений. Однако в борьбе с сильным стрессом они уже не помогут. По словам Ольги Котовой, в таких случаях лучше обратиться к специалисту. Также врач не советует увлекаться алкоголем и едой во время стрессовых ситуаций.

Иногда при длительном, хроническом стрессе человек начинает его запивать или заедать. Это опасный и нехороший путь. Алкоголь — естественный транквилизатор, он действительно успокаивает, но проблема в том, что есть привыкание, зависимость, синдром отмены. Не бывает и так, что сегодня вы съели половину тортика, и всё стало хорошо. Обычно эта привычка начинает закрепляться, возникает лишний вес и другие проблемы, — пояснила врач.

Ранее NEWS.ru писал, что диетолог назвала продукты, которые стимулируют выработку гормонов счастья. Она рекомендовала употреблять бананы, бразильский орех, чечевицу, устрицы и тёмный шоколад.