Названы самые опасные для печени продукты

https://static.news.ru/photo/64a99430-9eac-11ea-b750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алкоголь, фастфуд, жир и выпечка признаны для печени самыми вредными продуктами.

Как сообщил портал La Vanguardia, чтобы сохранить здоровье печени, необходимо следить за питанием и не забывать о физической активности. При этом следует избегать ряда продуктов, самым вредным из которых является алкоголь. Кроме того, стоит также избегать ультрапереработанных продуктов, в частности выпечки и кондитерских изделий.

Они способствуют накоплению висцерального жира в области печени, — заявила врач-диетолог Ева Родригес.

Она добавила, что не советует злоупотреблять фастфудом, полуфабрикатами и различными снеками, а также уделять внимание количеству потребляемого сахара и соли. Также стоит сократить долю красного мяса, сливок, сливочного масла и других жирных продуктов.

При этом нарушения работы печени приводят к усталости, потере аппетита, отёкам и болям в животе, тошноте и рвоте. По мнению врачей, необходимо проявлять больше двигательной активности, а также в рацион стоит включить овощи с горьковатым вкусом, например, редис, хрен, баклажаны.

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