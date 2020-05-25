Названы самые опасные для печени продукты

Алкоголь, фастфуд, жир и выпечка признаны для печени самыми вредными продуктами.
Как
Они способствуют накоплению висцерального жира в области печени, — заявила врач-диетолог Ева Родригес.
Она добавила, что не советует злоупотреблять фастфудом, полуфабрикатами и различными снеками, а также уделять внимание количеству потребляемого сахара и соли. Также стоит сократить долю красного мяса, сливок, сливочного масла и других жирных продуктов.
При этом нарушения работы печени приводят к усталости, потере аппетита, отёкам и болям в животе, тошноте и рвоте. По мнению врачей, необходимо проявлять больше двигательной активности, а также в рацион стоит включить овощи с горьковатым вкусом, например, редис, хрен, баклажаны.
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