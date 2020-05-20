В Минздраве предостерегли россиян от злоупотребления витамином D

Главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО и генсек Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Малявин предостерёг россиян от злоупотребления витамином D для профилактики коронавирусной инфекции.
Американские исследователи выяснили, что острая нехватка витамина D повышает на 15% вероятность развития тяжёлых форм COVID-19. Вероятно, вещество помогает организму подавлять чрезмерную активность иммунной системы.
Действительно, мы живём за определённой параллелью и у нас недостаточно витамина D. <...> Но есть такое ещё понятие, как гипервитаминоз, он обладает очень серьёзными последствиями, — цитирует Малявина ТАСС.
Клинический фармаколог Олег Талибов подтвердил, что россияне недополучают витамин из-за дефицита солнечного света, но назвал сверхъестественными рекомендации принимать ежедневные дозы до 50 тысяч единиц.
Как писал NEWS.ru, доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре назвала грецкие орехи самым полезным продуктом для сердца.
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