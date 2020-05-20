В Минздраве предостерегли россиян от злоупотребления витамином D

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Роспотребнадзор выпустил рекомендации для санаториев и отелей, которые первыми начнут принимать туристов после ослабления ограничений по COVID-19: отдыхающих заселять по одному, сделав исключение только для семей или сопровождающих.

Ведомство рекомендовало переоборудовать столовые и рестораны при санаториях, чтобы разделить отдыхающих во время приёма пищи. Либо разносить обеды по номерам. С целью максимального ограничения контактов отдыхающих целесообразно организовывать питание отдыхающих...