Названы разрешённые в жару бьюти-процедуры

Дерматолог-косметолог и рефлексотерапевт Марьят Мухина в беседе с NEWS.ru назвала разрешённые в жару бьюти-процедуры. Вместо гиалуронки лучше выбрать акупунктурные процедуры.

Все думают, что уход за кожей летом начинается и заканчивается солнцезащитным кремом. На самом деле этого совершенно недостаточно для того, чтобы летом обезопасить кожу от истощения и старения. Что важно делать? Очень хорошо летом идёт косметологическая акупунктура, — рассказала врач.

Мухина отметила, что многие россияне ограничивают косметологию ввдением гиалуроновой кислоты и ботокса. На самом деле нельзя в кожу всё время внедрять гиалуронку, поскольку это и ведёт к перекаченным лицам, утиным губам и отёчным глазам, пояснила рефлексотерапевт. Выход есть — нужно воздействовать на мышцы.

Есть совершенно уникальные процедуры акупунктурные. В частности, иглоукалывание. Оно активирует мышцы, улучшает микроциркуляцию тканей и, соответственно, борется с отёчностью лица, скоплением токсинов в зоне мягких тканей лица. Эту процедуры очень рекомендуется сочетать с инъекционным SMAS-лифтингом, — сказала Мухина.

Специалист всппомнила, что аппаратный SMAS-лифтинг стал особенно популярным, когда его начала пропагандировать жена президента Франции Эммануэля Макрона. Но почти никто не знает, что SMAS — это не название аппарата, это название мышечно-апоневротического кожного комплекса.

Именно на него можно воздействовать также инъекционным SMAS-лифтингом. Это специальные коктейли, которые действительно повышают тонус мышц лица. Они поднимают скуловую мышцу, убирают морщины и подтягивают лицо, — рассказала косметолог.

Марьят Мухина назвала ещё несколько хороших летних процедур. Среди них: микродермабразия с пилингом и микронидлинг. Первая поможет убрать старые клетки, которые накопили пигменты — это позволит хорошо лечь летнему загару. А вторая — уменьшает морщины и разглаживает кожу.

Ранее сообщалось, что косметолог рассказала, какие бьюти-процедуры нельзя не делать в жару. Врач рекомендует воздержаться от большого колличества филлера, татуажа и глубоких пилингов.