Названы продукты — провокаторы бессонницы Эндокринолог Лазуренко: острая и жирная пища на ужин провоцирует бессонницу

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Избыточное употребление острой и жирной пищи на ужин может нарушить нормальный сон, заявила NEWS.ru эндокринолог Наталья Лазуренко. По ее словам, вечером также не следует пить кофе и алкоголь, так как они могут стимулировать нервную систему, вызывать беспокойные сновидения и ухудшать качество сна.

Острые и жирные продукты могут вызвать изжогу и неудобство в желудке, что мешает засыпанию. Кофеин может стимулировать нервную систему и затруднять засыпание. А алкоголь способствует расслаблению, однако он также может нарушать режим сна, вызывать беспокойные сновидения и ухудшать качество сна, — сказала Лазуренко.

Кроме того, к неспокойному сну могут привести продукты, богатые сахаром, отметила специалист.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что бессонницу могут вызвать жирные блюда: мясо, фастфуд, жареная пища и соусы. Она подчеркнула, что такие продукты приводят к дискомфорту в животе, нагружают желудочно-кишечный тракт и провоцируют тошноту.