Названы опасные при употреблении в сыром виде продукты

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Несмотря на то что мода на сыроедение набирает обороты, некоторые продукты, в том числе зелень, вредят организму, если питаться ими без термической обработки, предупреждают турецкие специалисты.

Так, например, ревень, который часто украшает российские дачные участки, нельзя употреблять в пищу с листьями, его единственная съедобная часть — стебли. А если вымыть ревень с содой, содержащаяся в нём кислота активируется и станет способна нанести ещё больший вред здоровью, пишет ИноСМИ со ссылкой на турецкий Sabah.

Невозможно избавиться от токсинов в фасоли, не отварив её, причём наиболее опасна красная фасоль. Также цианогенные токсины содержатся в стеблях бамбука и, так как этот ингредиент часто используется при готовке блюд азиатской кухни, нужно следить, чтобы он был должным образом термически обработан.

Специалисты указывают на риски при употреблении миндаля. Хотя экстракту горького миндаля в своё время нашли применение в медицине, его использование, даже в малых дозах, приводило к летальному исходу у детей. Картофель безопасен до тех пор, пока на нём не появились ростки: на них накапливаются бактерии и, даже если их обрезать, микроорганизмы останутся в клубне.

Маниок, который более популярен в развивающихся странах, при употреблении в сыром виде может привести к параличу и даже смерти. Необходимо термически обрабатывать также вбирающие в себя тяжёлые металлы грибы и креветки, в которых могут содержаться пестициды, фунгициды и химические добавки.

И, наконец, даже при нехватке времени не стоит есть сырыми сосиски. В них могут содержаться листерии, вызывающие пищевое отравление, и без термообработки от них не избавиться.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперт по питанию, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева назвала продукты, которые рекламируют как полезные, а на самом деле они вредные для здоровья.