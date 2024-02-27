Названы главные причины появления темных кругов под глазами Врач Степанов: появление кругов под глазами связано с генетикой и образом жизни

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Одной из причин появления кругов под глазами является генетическая особенность организма, когда сосуды располагаются близко к коже нижнего века, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения патофизиолог Сергей Степанов. По его словам, образование темных кругов также может быть связано с образом жизни и различными заболеваниями.

Первая причина образования кругов под глазами — генетическая, когда круги под глазами обусловлены близким расположением сосудов в коже нижнего века. Вторая причина связана с образом жизни и различными заболеваниями. Длительное взаимодействие с монитором или планшетом может привести к образованию вокруг глаз синеватых кругов. Также причиной образования синеватых кругов под глазами может быть несоблюдение режима работы и сна, что приводит к переутомляемости, — объяснил Степанов.

Специалист добавил, что еще одной причиной появления темных кругов может быть возраст, поскольку с годами в коже снижается содержание питательных веществ и она истончается. Степанов также обратил внимание, что цвет кругов под глазами может быть разным. Среди народных средств помочь справиться с изменениями кожи поможет массаж вокруг глазничной области: он обеспечит венозный отток и, как следствие, уменьшит синеву.

Если круги под глазами желтоватого оттенка и это не связано с травмой в области глаза, следует, не откладывая, проверить печень и желчевыводящие пути. Лечение и профилактика кругов под глазами довольна просты. Если причина генетическая и связана со строением нижнего века, можно решать вопрос путем косметологических операций либо использованием косметических средств, которые будут скрывать данный дефект, — отметил врач.

Ранее эндокринолог Ангелина Водолазкая заявила, что подготовить кожу к наступлению весны можно с помощью сбалансированного питания с достаточным содержанием витаминов и микроэлементов. По словам специалиста, обеспечить естественное сияние помогут такие продукты, как красная рыба и оливки. Врач добавила, что восполнить дефицит витамина D можно при употреблении печени трески.