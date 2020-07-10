Названы четыре проблемы с пищеварением, которые указывают на инфаркт

https://static.news.ru/photo/8717af66-c260-11ea-97af-fa163e074e61_660.jpg Фото: HansMartinPaul /pixabay.com

Медики назвали четыре проблемы с пищеварением, которые указывают на сердечный приступ.

Медицинский журнал Новой Англии сообщил, что боли в животе, тошнота, рвота и вздутие живота могут означать, что у человека высокий риск инфаркта.

На инфаркт могут указывать желудочно-кишечные проблемы, включая боли в животе и другие симптомы несварения желудка. Многие люди с заболеваниями сердца сначала обращаются к гастроэнтерологу, — приводят сообщение исследования на портале «МедикФорум».

Так, боли в животе могут возникать при трудностях с перекачиванием крови сердцем. Отмечается, что нижняя стенка сердца расположена близко к диафрагме. Тошнота или рвота часто бывает у пожилых людей при коронарном тромбозе молчаливого типа. Иногда это единственный симптом этого заболевания.

Кроме того, боли в животе и вздутие живота могут быть при абдоминальной форме инфаркта миокарда. В этом случае болит в области солнечного сплетения и со стороны правого подреберья. Также может быть скопление жидкости в разных частях тела, жидкий стул.

Отмечается, что чаще всего симптомы в области живота проявляются у женщин при риске инфаркта, у мужчин же обычно боль локализуется в сердце.

Как писал NEWS.ru ранее, главными признаками сердечного приступа являются одышка и сильная боль в груди, однако он может сопровождаться и другими неожиданными симптомами. Врачи отметили, что женщины, пожилые люди, диабетики могут испытывать незначительные боли, похожие на расстройство желудка.