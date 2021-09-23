Названа идеальная температура для сна

Спать в прохладном помещении полезно для здоровья, особенно в период пандемии COVID-19, когда вирусы размножаются без циркуляции воздуха, как в инкубаторе. Об этом «МИР 24» рассказала доктор медицинских наук, терапевт Марият Мухина. По её словам, для полноценного сна организму человека требуется температура 19–22 градуса.

С открытым окном в холодное время года спать можно и даже нужно. Но важна золотая середина. Нашему организму требуется температура 19–22 градуса. С целью закаливания, может быть, чуть ниже 18 градусов, а у детей — чётко 20, не ниже, — отметила она.

Кроме того, Мухина подчеркнула, что свежий воздух санирует помещение в спальне кислородом. В результате улучшается качество сна — он становится более глубоким. Также сон в прохладной комнате способствует выработке мелатонина — гормона молодости.

Для мелатонина хороша температура от 15 градусов, при такой температуре нормализуется процесс смены сонных фаз. Когда помещение холодное, засыпание идёт быстрее, сон становится более полноценным и крепким, — пояснила Мухина.

Врач рекомендует всё же проявлять осторожность, поскольку последствия переохлаждения могут быть опасны. Так, по её словам, на холоде сжимаются сосуды, сердцу приходится с усилием проталкивать через них кровь, в результате чего поднимается давление. А это уже нагрузка на сердце, которая ставит под удар все процессы организма, предупредила специалист.

Ранее руководитель центра сомнологии клинико-диагностического центра «Медси» Татьяна Сурненкова раскрыла секреты здорового сна. Она утверждает, что для этого нужно не мешать организму уснуть, исключить переизбыток кофеина и дневной сон, а также позаботиться об «информационной детоксикации».