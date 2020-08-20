Названа дата новых испытаний российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/84727aba-e2f0-11ea-a7af-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Пострегистрационные клинические исследования первой российской вакцины от коронавируса начнутся на следующей неделе. В них примут участие более 40 тысяч человек. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Это будет пострегистрационное рандомизированное, слепое, плацебо-контролируемое клиническое исследование, — пояснил Дмитриев журналистам.

Он подчеркнул, что Россия привлекла крупные западные организации для консультаций по проведению этих исследований, чтобы они полностью соответствовали международным стандартам. Клинические исследования препарата в других странах начнутся в конце августа — начале сентября.

Непосредственно после начала регистрации клинических исследований вакцины в РФ мы начнем исследования, какие-то в конце августа, какие-то в начале сентября, в ОАЭ, Саудовской Аравии, на Филиппинах, а также в Индии или Бразилии, — уточнил Дмитриев.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Препарат получил название «Спутник V», 11 августа его зарегистрировал Минздрав.

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей. Препарат будут вводить внутримышечно.

Минздрав РФ уже заявил, что медработников и врачей как группы риска будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением пострегистрационного этапа исследований. Вакцинация будет проходить добровольно. Состояние привитых будут тщательно мониторить.

Российскую вакцину от коронавируса уже высоко оценили известный израильский учёный и врач Полина Степенская и ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.

Ранее NEWS.ru писал, что побочными действиями российской вакцины от COVID-19 могут быть озноб, повышение температуры, головная боль, а также тошнота. Есть и другие неприятные последствия. Например, аллергия.