Назван продукт, замедляющий процесс развития рака

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Кумкват, также известный как «золотой апельсин», может замедлять процесс развития рака, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей.

Как уточняет турецкое издание Sabah, кумкват комплексно укрепляет защиту организма и очень полезен людям, часто болеющим сезонной простудой или гриппом. Кроме того, плоды этого растения способствуют борьбе с анорексией, тошнотой и несварением желудка.

Замедление развития онкозаболеваний обусловлено содержанием в кумквате большого количества флавоноидов. Они делают организм более устойчивым к канцерогенным веществам, которые приводят к росту опухолей.

Также кумкват предотвращает появление морщин и пигментных пятен, помогает в борьбе с прыщами и поддерживает здоровье глаз. Плоды кумквата можно употреблять в пищу вместе с кожурой. Автор статьи советует готовить из него варенье и мармелад, добавлять в чай или использовать при приготовлении десертов и салатов.

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