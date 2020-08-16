Назван продукт, замедляющий процесс развития рака

Кумкват, также известный как «золотой апельсин», может замедлять процесс развития рака, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей.
Как
Замедление развития онкозаболеваний обусловлено содержанием в кумквате большого количества флавоноидов. Они делают организм более устойчивым к канцерогенным веществам, которые приводят к росту опухолей.
Также кумкват предотвращает появление морщин и пигментных пятен, помогает в борьбе с прыщами и поддерживает здоровье глаз. Плоды кумквата можно употреблять в пищу вместе с кожурой. Автор статьи советует готовить из него варенье и мармелад, добавлять в чай или использовать при приготовлении десертов и салатов.
Ранее NEWS.ru писал, что избавиться от неприятного запаха во рту после употребления чеснока можно благодаря двум простым способам.
Так, помочь избавиться от специфического запаха может обыкновенное яблоко. Дело в том, что в этих фруктах содержится много оксикислот, которые быстро нейтрализуют чесночный аромат.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен