Назальная вакцина от ковида может быть зарегистрирована в 2022 году

https://static.news.ru/photo/39a5fc68-6a4b-11eb-9209-96000091f725_660.jpg Фото: mrp/imageBROKER.com/Global Look Press

Клинические исследования интраназальной вакцины от коронавируса, разработанной учёными Центра им. Гамалеи, начнутся в конце 2021 — начале 2022 года. Об этом рассказал ТАСС директор Центра Александр Гинцбург.

По словам учёного, Центр ведёт работы по нескольким направлениям создания и совершенствования вакцин от коронавируса.

Одно направление — это создание назальной формы вакцины. Сейчас ведутся её доклинические исследования. В клинику планируем войти в конце этого — начале следующего года, с выходом на её регистрацию по результатам исследования в 2022 году, — сказал Гинцбург.

Ранее директор Центра им. Гамалеи сообщал, что изначально предполагается, что введение назальной вакцины будет двукратным, однако в дальнейшем не исключён переход на одноразовое применение. Преимущество подобной вакцины, по мнению Гинцбурга, заключается в практически полном отсутствии побочных эффектов.

Также Александр Гинцбург рассказал, что срок сохранения клеточного иммунитета к COVID-19 у привитых российской вакциной «Спутник V» может сохраняться по меньшей мере в течение двух лет.