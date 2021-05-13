Назальная вакцина от ковида может быть зарегистрирована в 2022 году

Клинические исследования интраназальной вакцины от коронавируса, разработанной учёными Центра им. Гамалеи, начнутся в конце 2021 — начале 2022 года. Об этом рассказал ТАСС директор Центра Александр Гинцбург.
По словам учёного, Центр
Одно направление — это создание назальной формы вакцины. Сейчас ведутся её доклинические исследования. В клинику планируем войти в конце этого — начале следующего года, с выходом на её регистрацию по результатам исследования в 2022 году, — сказал Гинцбург.
Ранее директор Центра им. Гамалеи сообщал, что изначально предполагается, что введение назальной вакцины будет двукратным, однако в дальнейшем не исключён переход на одноразовое применение. Преимущество подобной вакцины, по мнению Гинцбурга, заключается в практически полном отсутствии побочных эффектов.
Также Александр Гинцбург рассказал, что срок сохранения клеточного иммунитета к COVID-19 у привитых российской вакциной «Спутник V» может сохраняться по меньшей мере в течение двух лет.