Нарколог дал совет россиянам, как бросить курить

Курение обычно связано с ритуалами, человек тянется к сигарете после пробуждения, еды или занятия сексом. Чтобы избавиться от пагубной для здоровья привычки, нарколог и психиатр Алексей Казанцев советует заменить такие вредные ритуалы полезными: вместо сигареты грызть семечки или рассасывать леденцы. Кроме того, помогают специальные пластыри, спреи, чтение литературы о том, как бросить курить, а также иглорефлексотерапия и психотерапия, добавил Казанцев в разговоре с NEWS.ru.

Быстро, к сожалению, бросить у многих не получается, но есть универсальные советы: психотерапия, иглорефлексотерапия. Чтение соответствующей литературы, многим даже это помогает, — рассказал нарколог.

Он подчеркнул, что знает людей, которые избавились от пагубной привычки благодаря книгам. Специалист отметил, что важна заместительная терапия для замены вредных ритуалов на полезные.

Курение связано с ритуалами: человек проснулся — идёт покурить, покушал — идёт покурить, позанимался сексом — покурил. В вооружённых силах также есть перекур во время работы. Поэтому нужно сломать эти ритуалы своими занятиями: кто-то начинает грызть семечки, кто-то щёлкать монпансье. То есть надо перебить вредные ритуалы полезными. Также сюда можно добавить и медикаментозные средства — те же пластыри от курения, спреи, — отметил Казанцев.

По его словам, пластыри и спреи позволяют сначала уменьшить количество выкуриваемых сигарет, а затем отказаться от них совсем.

Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что одной из причин курения у людей является тревожность и с помощью никотина человек пытается подавить это чувство. Отказавшись от сигарет, люди могут столкнуться с проблемами с давлением и пульсом, поскольку организму нечем погасить вырабатывающийся адреналин. В подобной ситуации врач рекомендует снизить уровень тревожности с помощью физической активности и занятий спортом.