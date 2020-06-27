Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве

https://static.news.ru/photo/d87bae8c-b84e-11ea-bb41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В России больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Москве. Диагноз COVID-19 поставили 750 пациентам. Такие данные приводит оперативный штаб.

Распределение по субъектам: Москва — 750, Московская область — 366, Ханты-Мансийский АО — 280, — говорится в сообщении.

Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Еврейской автономной области — четыре, в Севастополе — три, в Чукотском автономном округе — два.

За последние 24 часа в стране диагноз COVID-19 поставили 6852 пациентам. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9200 человек.

С начала эпидемии в РФ было выявлено 627 646 случаев коронавируса. За весь период скончались 8969 человек, поправились 393 352.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции. По последним данным, в мире выявлены уже более 9,9 млн случаев заражения, свыше 497 тысяч человек скончались, более 5,3 млн выздоровели.

Считается, что эпидемия останавливается при появлении иммунитета к инфекции у значительной части населения. Это и называется коллективным (популяционным) иммунитетом. Он приобретается двумя путями: естественным (люди должны переболеть) и в результате вакцинации.

Ранее в Минздраве РФ заявили о старте клинических испытаний двух видов вакцин от коронавируса. Первые добровольцы получили препарат 18–19 июня, писал NEWS.ru.