https://static.news.ru/photo/791e0b14-6b83-11ea-8fff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лабораторно подтверждены первые два случая заражения жителей Кабардино-Балкарской Республики коронавирусной инфекцией. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Больных подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Оба заразившихся недавно вернулись из зарубежных поездок. Под наблюдением медиков находятся пятеро человек, которые с ними контактировали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минздрава республики.

На сегодняшний день COVID-19 подхватили более 277 тысяч человек, более 11,5 тысячи умерли, 91 тысяче удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом перевалило за 250.

Ранее NEWS.ru писал, что главному инфекционисту Минздрава Ставрополья грозит уголовное дело за сокрытие от руководства поездки в Испанию. Ирина Санникова прилетела из Мадрида 9 марта, а 17-го числа её госпитализировали с подозрением на коронавирус. В этот промежуток времени она не соблюдала карантинный режим.