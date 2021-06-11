Мясников объяснил, почему сон важен для мозга

https://static.news.ru/photo/5482c6b0-cc5c-11eb-bc31-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: drmyasnikov/vk.com

Новые исследования показывают, что именно во время сна происходит очищение мозга от шлаков. Об этом заявил теледоктор Александр Мясников в своём Telegram-канале. Он объяснил, почему сон так важен.

Добровольцы, которым подолгу не давали спать, при исследовании показали значительное снижение «вымывания» водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга по сравнению с теми, кто спит достаточно, — пишет Мясников.

Он добавил, что таким образом можно объяснить почему недосып ведёт ко многим болезням, в том числе к снижению когнитивной функции мозга.

Ранее Мясников рассказал, что эмоционально нестабильные пациенты при проблемах с сердцем часто принимают корвалол. Это лекарство хорошо помогает, поскольку содержит фенобарбитал, ранее являвшийся мощнейшим снотворным.

Однако если происходит реальный сердечный приступ, корвалол может обманчиво усыпить бдительность, никак при этом не останавливая пагубный процесс.