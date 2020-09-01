Мясников пояснил, есть ли вероятность развития рака у детей от телефонов

https://static.news.ru/photo/6e4f930a-ebd1-11ea-8f95-fa163e074e61_660.jpg Фото: mirkosajkov /pixabay.com

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, может ли использование мобильного телефона увеличить риск развития рака у детей.

Как пояснил врач, в сотовых телефонах есть «слабочастотное излучение» и оно, в теории, может повлиять на развитие доброкачественных опухолей, а не рака, как полагают многие.

Однако сейчас у современных мобильных телефонов развиты защитные функции, а исследования, которые указывают на риск развития рака и доброкачественных опухолей у детей от использования мобильными телефонами, уже устарели лет на 15.

Поэтому сегодня риск минимален при использовании современных телефонов, но лучше детям младшего возраста телефоны не давать, а кто постарше — пользоваться наушниками, — сообщил Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Как писал NEWS.ru ранее, Александр Мясников рассказал, как можно продлить жизнь. Врач пояснил, что увеличить срок жизни помогут физические нагрузки и диета. По словам Александра Мясникова, следует отказаться от лифта и транспорта, а также ходить в магазин и не пользоваться доставками.