Мясников перечислил продукты, повышающие иммунитет

https://static.news.ru/photo/4237fee4-eba2-11ea-a8ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и главврач московской клинической больницы № 71 Александр Мясников назвал продукты, укрепляющие иммунитет. По его словам, они должны быть частью правильного питания, потому что иммунная система не укрепится, если заедать макароны с сосиской чесноком и имбирём.

Я покупаю имбирь очень часто, я обожаю лимоны, чеснок, но сами по себе они иммунитет вам не дадут. Эти продукты должны быть элементом правильного питания, — сказал в эфире телеканала «Россия 1» Мясников.

Он посоветовал ежедневно есть орехи, так как они содержат «колоссальное количество витаминов и растительных микроэлементов», а также продукты из цельных зёрен, бобовые и морскую рыбу. Кроме того, он напомнил об ограничении калорийности. По словам Мясникова, взрослый человек не должен употреблять более 1800 килокалорий в день. Также лучше отказаться от мяса, животных жиров, сладостей и прочей «кулинарии».

Как писал NEWS.ru, ранее Мясников заявил, что главным способом продлить жизнь являются занятия спортом. По словам врача, прежде всего стоит отказаться от лифтов и как можно чаще использовать лестницу. Также следует перестать закупать продукты сразу на неделю и по возможности ходить в магазин пешком. Такие прогулки позволят соблюсти второе важное правило — дефицит калорий. Кроме того, увеличить физические нагрузки можно посредством отказа от транспорта. Если такая возможность отсутствует, можно не доезжать до конечного пункта несколько остановок и проходить это расстояние пешком.