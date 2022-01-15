Мясников назвал смертельно опасный для мужчин продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал смертельно опасный продукт для мужчин. По его словам, чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к развитию у них рака простаты. Об этом врач рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист отметил, что существует множество научных работ, которые свидетельствуют о связи употребления молочных продуктов и рака простаты. Врач уточнил, что в связи с этим мужчинам следует пить в день не более 300 мл молока.

Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D, — пояснил Мясников.

Он рассказал, что снижение уровня витамина D происходит в организме для того, чтобы не допустить возникновения гиперкальциемии, но в то же время может запустить механизм развития рака предстательной железы.

Ранее специалисты из Медицинского научно-исследовательского центра при Университете Макгилла нашли прямую связь между питанием и развитием рака простаты. Развитие заболевания ускоряет употребление насыщенных жиров, выяснили они. Исследователи изучили рацион 319 пациентов и экспрессию гена MYC у них. В итоге обнаружилось, что те, кто заявил о высоком уровне потребления насыщенных жиров, имели в четыре раза более высокую вероятность умереть от рака простаты, чем те, кто предпочитал менее жирную пищу.