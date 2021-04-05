Мясников назвал напиток, которым нельзя запивать лекарства

https://static.news.ru/photo/65a8a386-967b-11eb-b596-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Александр Мясников назвал напиток, которым категорически нельзя запивать лекарства для понижения уровня холестерина. Это грейпфрутовый сок.

Впрочем, заявил теледоктор, абсолютно все лекарства рекомендуется запивать только водой. Это поможет избежать неприятных последствий для здоровья.

Что же касается грейпфрутового сока, он имеет одну особенность, рассказал врач в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» .

Статины нельзя запивать грейпфрутовым соком. Он распадается по той же ферментной цепочке, может блокировать их действие, — пояснил медик, имея в виду препараты для понижения уровня холестерина.

Также врач ответил на вопрос, что лучше съесть на завтрак: кашу или яйцо. По мнение эксперта, такие продукты можно даже сочетать и съесть на завтрак кашу с одним яйцом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников рассказал, что во времена СССР пища была более натуральной, режим питания — здоровым, а продукты производили по ГОСТу. Именно поэтому, по его мнению, в те времена в стране было мало толстых людей.