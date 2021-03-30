Мурашко объяснил, кому необходима вторая прививка «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/66e268e6-9170-11eb-a5f7-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Некоторым людям может быть достаточно одной прививки «Спутником V» для появления иммунитета, вторая прививка может не потребоваться. Об этом в эфире программы «Док-ток» на Первом канале заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мы увидели, что определённой категории населения достаточно, в принципе, одной аппликации, иммунитет вырабатывается. Но он будет более короткий. Лица старшего возраста все-таки желательно, чтоб получили классический вариант, — заявил глава Минздрава.

Как сообщал NEWS.ru, глава центра эпидемиологии и бактериологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что упрощённая разновидность вакцины от коронавируса «Спутник V» («Спутник Лайт») будет стоить дешевле, что позволит более эффективно бороться с распространением коронавируса.

«Облегчённая» вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Она имеет меньшую эффективность, но в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19.