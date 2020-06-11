Минздрав призвал россиян не пренебрегать масочным режимом

https://static.news.ru/photo/51ab85c4-abe9-11ea-a4ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на снятие ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, Министерство здравоохранения РФ рекомендует жителям страны не прекращать носить маски и не пренебрегать другими профилактическими мерами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Минздрав РФ призывает не пренебрегать правилами индивидуальной эпидбезопасности и сохранять приверженность масочному режиму, — указано в сообщении.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что соблюдать масочный режим нужно будет ближайшие месяц-два. Она подчеркнула, что ограничения, введённые на фоне пандемии, снимаются, однако правила безопасности остаются в силе.

В мире COVID-19 заразились более 7,5 млн пациентов, 420,9 тысячи человек скончались. В России к этому дню выявлено 502 436 случаев коронавирусной инфекции, 6532 не смогли справиться с опасным заболеванием. В Москве за прошедшие сутки тесты на COVID-19 дали положительный результат у 1436 жителей. Умерли за этот период 53 пациента. Всего с начала пандемии в столице коронавирусом заразился 201 221 человек. Больше половины из них удалось победить болезнь. Скончались 3,1 тысячи.

Как писал NEWS.ru, рекомендация о масках и перчатках будет актуальна, пока видно, что есть новые заражённые. Об этом заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Прокопенко.