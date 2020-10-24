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Микробиолог: в 90% случаев назначение антибиотиков при COVID неоправданно

02:45, 27 октября 2020 31
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бесконтрольное применение антибиотиков во время пандемии приведёт к росту числа резистентных к антибиотикам бактерий уже в ближайшее время, считает профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев.

По мнению профессора, на время в медицине был забыт основной принцип «не навреди» и на смертность людей повлиял ятрогенный фактор, то есть, ухудшение состояния больного, ненамеренно спровоцированное медработником. В частности, это назначение опасных препаратов и их комбинаций с тяжёлыми побочными действиями, пишут «Известия».

Яковлев ссылается на данные американских исследований, согласно которым, антибиотики получали 70–90% пациентов с коронавирусом, причём зачастую с первого дня болезни и иногда по три-четыре препарата разом.

В 90% случаев назначение антибиотиков при коронавирусе неоправданно. Да, при новой инфекции могут быть бактериальные осложнения. Но только в 10–15% случаев, не более того. К тому же антибиотики не могут, если их назначить с первых дней лечения, предотвратить развитие таких осложнений. Зато способствуют формированию устойчивости микробов, из-за чего бактериальная суперинфекция, если она в последующем присоединится, не будет поддаваться лечению, — подчеркнул профессор.

Он добавил, что сейчас в ковидных стационарах России врачи уже отказываются от назначения препаратов с сомнительной эффективностью и сильными побочными эффектами, а антибиотики пока используют, но выписывают их меньше, используя только один препарат и не с первого дня болезни.

По некоторым данным, после пандемии резистентных бактерий станет в три-четыре раза больше, кто-то говорит, что их число возрастет на 50%. Это ещё предстоит подсчитать и проанализировать. Я боюсь, что бесконтрольное применение антибиотиков и антисептиков в этот период аукнется нам уже в ближайшее время значимым приростом устойчивости. Но точные цифры появятся позже, — предупредил эксперт.

Яковлев отметил, что в мире каждый год 700 тысяч человек умирает от инфекций, которые вызваны устойчивыми микробами. Согласно модельным исследованиям, если с ситуацией ничего не сделать, то к 2050 году от инфекций, вызванных устойчивыми микробами, ежегодно будет умирать 10 млн человек в мире, что станет глобальной катастрофой.

Профессор призвал сократить потребление антибиотиков не только в медицине, но и в агропромышленном секторе и уделять повышенное внимание гигиене, так как многие инфекции возникают от грязных рук, что было известно задолго до пандемии.

Ну и самое важное: разработка новых антибиотиков. Это уже вопрос национальной безопасности. Поэтому стимулировать разработку новых антимикробных препаратов, как и формировать правила их разумного использования, нужно на государственном уровне, — резюмировал микробиолог.

Как писал NEWS.ru ранее, врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев уверен, что бесконтрольный приём препаратов может довести иммунную систему человека до опасных состояний. Практически все препараты влияют на иммунную систему, предупреждает доктор.

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