Врач назвал опасные последствия самолечения коронавируса

https://static.news.ru/photo/0f4b46a0-167f-11eb-81b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Врач — аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев уверен, что бесконтрольный приём препаратов может довести иммунную систему человека до опасных состояний. Практически все препараты влияют на иммунную систему, предупреждает доктор.

Бесконтрольный приём таблеток приводит к нарушению баланса в организме, в результате чего вся иммунная система может разактивироваться.

Всегда опасность есть. Эти препараты практически все влияют на иммунную систему. Кто может сказать, как у вас работает иммунная система? — сказал аллерголог в беседе с URA.RU.

Также медик предупредил, что будет, если начать самостоятельно принимать антибиотик «Азитромицин», который назначают при лечении коронавируса для предотвращения бактериальной пневмонии. Только для людей без хронических заболеваний он не будет иметь серьёзных последствий. Максимум, что они смогут получить, это аллергию от передозировки. Хроническим больным это грозит опасными последствиями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что появившаяся во время пандемии привычка людей пить жаропонижающие препараты «просто так», например, чтобы подстраховаться перед измерением температуры на работе или в аэропорту, может обернуться серьёзными проблемами для здоровья, предупредили врачи.