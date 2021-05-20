Микробиолог оценил вероятность пандемии «чёрной плесени»

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Микробиолог Евгений Плисов предположил, что распространение эпидемии «чёрной плесени» возможно только внутри Индии. Как заявил специалист в интервью «Москве 24», вероятность того, что это заболевание перешагнёт через границы, крайне мала.

«Чёрной плесенью» называют заболевание мукормикоз — это редкая грибковая инфекция, которую вызывают повсеместно распространённые грибы мукормицеты.

Специалист отметил, что россияне могли наблюдать этот плесневый гриб у себя дома — он часто поражает хлеб.

Беда в том, что в Индии сейчас очень серьёзные проблемы с коронавирусом, им не хватает ни сил здравоохранения, ни возможности поддерживать чистоту. Я предполагаю, что распространение заболевания возможно только внутри страны, — отметил Плисов.

Он добавил, что говорить о пандемии этого заболевания пока преждевременно. Учёный утверждает, что людям с нормально работающим иммунитетом, мукормикоз или другие плесневые грибы не грозят.

Ранее индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, известного как «чёрная плесень». Под угрозой заражения мукормикозом находятся люди, которые больны диабетом, а также те, чей иммунитет ослаблен после коронавируса.

Также сообщалось о первых случаях заражения пациентов с COVID-19 «чёрной плесенью» в России. Правда, пока были зафиксированы только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19.