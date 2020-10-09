Врачи развенчали самый популярный миф о куриных яйцах

Широко распространено мнение о том, что три яйца в неделю — максимально допустимая норма для здорового человека. Однако в действительности вы не нанесёте вред организму, даже если будете съедать этот продукт в намного большем количестве. О том, как правильно потреблять куриные яйца, — в материале NEWS.ru.

Рекомендацию по строгому ограничению количества яиц в рационе обычно объясняют повышенным содержанием холестерина в желтке. Однако в действительности это вещество не так опасно для человека и даже может приносить ему пользу. Всё дело в том, что экзогенный холестерин (поступает с продуктами питания) способствует снижению выработки эндогенного (производится организмом). Впоследствии уровень этого вещества в крови нормализуется, заявил в разговоре с NEWS.ru член Российского научного медицинского общества терапевтов и кардиолог Андрей Кондрахин.

На самом деле здоровым людям можно есть до двух-трёх яиц ежедневно, пояснил специалист. С осторожностью к этому продукту стоит отнестись пациентам с повышенным холестерином. Им следует потреблять не более двух куриных яиц в неделю. В другие дни можно позволять себе только белок. А вот пациентам с крайне повышенным холестерином лучше ограничиться половиной яйца в неделю, поясняет Кондрахин.

Между тем с проблемами со здоровьем из-за данного продукта всё-таки можно столкнуться. Однако для этого съедать его нужно действительно в больших количествах.

Если здоровый человек будет съедать больше трёх яиц ежедневно, у него действительно может подняться уровень холестерина. Происходит это из-за высокой нагрузки на печень, которая нейтрализует данное вещество. При повышенном содержании холестерина в организме он начинает откладываться на поверхности сосудов, в результате чего формируется атеросклеротическая бляшка. Со временем она может закрыть просвет сосудов и привести к инфаркту или инсульту. Чтобы избежать этого, любителям яиц следует потреблять их совместно с капустой или морковкой — эти продукты выводят часть холестерина из организма. При этом стоит внимательно отнестись и к количеству съедаемого белка. При очень активном потреблении у человека может развиться аллергия на него. Андрей Кондрахин член Российского научного медицинского общества терапевтов член Российского научного медицинского общества терапевтов

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Яйца полезно и рекомендуется есть утром, потому что в желтке содержится много жиров. Эти органические вещества долго усваиваются и дают организму энергию в течение дня. А вот при потреблении яиц в вечернее время жиры не успевают нормально усвоиться и приводят к набору лишнего веса. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Светлана Титова.

Однако на завтрак не следует есть только яйца — таким образом вы лишаете себя разнообразия других продуктов и, соответственно, микро- и макроэлементов. Утром этот продукт стоит чередовать с крупами и кашами, а сочетать — с салатами, отмечает Титова.

При этом лучше сделать выбор в пользу запечённых, варёных яиц и омлета. Из-за большого содержания жиров в желтке жарить этот продукт на масле крайне нежелательно, подчеркнула диетолог.

Между тем прекрасной заменой куриным яйцам станут перепелиные и цесарочьи. У этих птиц крайне крепкий иммунитет, поэтому их практически не пичкают антибиотиками.

Цесарочьи яйца при этом являются самыми диетическими. В них содержится в 20 раз меньше жира, чем в куриных. Однако найти их в магазине достаточно сложно. Более доступный вариант — перепелиные яйца. В них гораздо больше витаминов и микроэлементов, чем в куриных, — в частности витаминов группы В, фосфора и кальция. При этом на цесарочьи и перепелиные яйца намного реже встречаются аллергические реакции. Светлана Титова диетолог диетолог

Людям, которые остановят свой выбор на яйцах цесарки, специалист рекомендовал потреблять не более трёх-четырёх штук за несколько дней. Перепелиных же следует есть не больше десяти штук.