Медики выявили связь между весом человека и риском старческого слабоумия

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Учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) выяснили, что ожирение ухудшает мозговую деятельность пожилых людей, при этом вероятность развития старческого слабоумия возрастает на треть.

Отдельно исследователи подчеркнули, что распространение деменции среди населения в будущем станет одной из главнейших проблем человечества. А уже существующая и нарастающая эпидемия ожирения способна ухудшить положение дел, говорится в опубликованном в International Journal of Epidemiреology материале.

Деменция станет одной из самых больших проблем для человечества в текущем столетии, одной из главных угроз для здорового старения всех людей на Земле. Наши наблюдения показывают, что нарастающая эпидемия ожирения может усугубить ситуацию с распространением старческого слабоумия, — цитирует профессора Эндрю Степто ТАСС.

Доктор Степто и научная группа в рамках проекта ELSA, который занимается изучением влияния возраста на работу разных органов и систем человеческого организма, собрали данные нескольких тысяч добровольцев разного пола и возраста. Учёные проанализировали полученные за 15 лет данные с целью выявить взаимосвязь или её отсутствие между сенильной деменцией (старческое слабоумие) и индексом массы тела. Оказалось, что такая связь есть и ожирение влияет на риски развития деменции не меньше, чем другие факторы.

Так, медики обнаружили, что добровольцы, чей ИМТ был более 30, примерно на 31% чаще заполучали деменцию, чем их ровесники с нормальной массой тела. У женщин лишний вес повышал риск развития старческого слабоумия на 39%.

Причины такого явления могут быть разными, пока существуют лишь теории, объясняющие взаимосвязь ожирения и слабоумия. По одной из них, лишний вес может способствовать возникновению деменции как напрямую, вырабатывая различные сигнальные молекулы, так и косвенно, повышая сосудистое давление.

Вполне возможно, что эта связь объясняется другими феноменами, связанными с ожирением, в том числе гипертонией или лекарствами, выводящими холестерин из организма. Мы планируем проверить это в наших последующих работах, — добавил Ма Юйсянь, участник научной группы.

По данным ВОЗ, болезнью Альцгеймера и другими формами деменции страдают около 50 миллионов людей в мире, к 2030 году их число может увеличиться до 75 миллионов. Как и заболевания сердечно-сосудистой системы, такие расстройства являются одной из основных причин смерти в странах первого мира. Согласно различным исследованиям, риск появления деменции снижают занятия спортом и интеллектуальная деятельность, а вредные привычки, гиподинамия и переедание — повышают.

Индекс массы тела — величина, позволяющая оценить степень соответствия веса человека его росту.

Как писал NEWS.ru ранее, британские учёные из Университетского колледжа Лондона утверждают, что негативные мысли могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 360 человек старше 55 лет.