Медики рассказали, как коронавирус убьёт тех, кто им не заражён

https://static.news.ru/photo/b858f0ae-92cb-11ea-8a01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общие показатели здоровья в России после пандемии снизятся. Об этом предупредили в Министерстве здравоохранения. Причин несколько. Одна из основных — повышенное внимание к коронавирусу, из-за которого лечение и профилактика всех прочих заболеваний отошли на второй план.

Ухудшению здоровья способствует малоподвижный образ жизни на самоизоляции.

Другие заболевания не теряют своей актуальности, а объём помощи пациентам с такими недомоганиями снижается. Поэтому будет два негативных последствия: рост числа проблем со здоровьем у людей всех возрастов и перегруженность системы здравоохранения, — цитирует «Газета.ru» главного гериатора Минздрава Ольгу Ткачёву.

С такой проблемой уже сталкиваются в других странах, отметила она.

Кроме того, люди и сами не горят желанием обращаться за помощью к врачам, отмечают другие специалисты. Причина проста: россияне бояться заразиться коронавирусом от других пациентов. В итоге обостряются хронические заболевания, и люди после пандемии будут обращаться к медикам с уже запущенными случаями.

Таким образом, коронавирус убивает людей, которые даже не заражены им, подчёркивают врачи. Минимизировать угрозу здоровью населения, по их словам, можно, если все без исключения россияне после эпидемии пройдут диспансеризацию.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно официальным данным, несмотря на коронавирус смертность населения в январе-марте снизилась на 3,8%. По крайней мере, так утверждают в Минздраве.