Медики предупредили, чем может быть опасен внезапный зуд

https://static.news.ru/photo/10addc76-9207-11ea-a1e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Hinds/imageBROKER.com/Global Look Press

Чаще всего внезапный зуд является проявлением аллергии или реакцией организма на укус насекомого, однако иногда он может быть симптомом опасных неврологических нарушений.

По словам врачей, чешущаяся кожа без сыпи может быть сигналом о развитии таких патологий, как опоясывающий лишай, рассеянный склероз, повреждение нервов, инсульт или опухоли мозга.

Также зуд может указывать на сахарный диабет, сбои в работе щитовидной железы или болезни почек. В случае с щитовидкой отклонения оказывают негативное влияние на обмен веществ, что вызывает сильную сухость кожи и её раздражение. При проблемах с почками в эпидермисе растёт уровень азотистых соединений, начинающих активно выводиться с потом.

Если человек кроме вспышки внезапного зуда ещё и бледен, возможен дефицит железа. При его нехватке производство эритроцитов и гемоглобина замедляется и падает насыщаемость кислородом, передаёт MedikForum.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Института биохимии и физиологии микроорганизмов имени Г. К. Скрябина РАН в подмосковном Пущино выявили противоопухолевые свойства у древнейшего гриба, который нашли в вечной мерзлоте. Гриб, которому 140 тысяч лет, сумели восстановить по спорам, и сейчас с ним проводят всевозможные лабораторные исследования.