https://static.news.ru/photo/5b749fb6-cf97-11e9-a1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Женщины чаще мужчин страдают от последствий сердечного приступа, так как несвоевременно обращаются за медицинской помощью.

По данным Британского фонда здоровья сердца (BHF), между появлением первых симптомов инфаркта и госпитализацией у мужчин проходит от 1 часа 24 минут до 3 часов 30 минут. При этом представительницы прекрасного пола могут обратиться за помощью лишь через семь часов.

Медики назвали симптомы этого смертельно опасного недуга, при появлении которых необходимо как можно быстрее попасть в больницу.

Так, боли в груди, распространяющиеся на левую руку, а также тошнота, потливость, одышка, головокружение, кашель или внезапное появление хрипов являются самыми частыми признаками инфаркта. Кроме того, может появиться чувство тревоги, переходящее в приступ панической атаки, сообщает CNN .

Ранее News.ru писал, что о нарушениях в сердечно-сосудистой системе могут свидетельствовать не совсем обычные симптомы. Одним из них являются отёки, особенно опасны те, которые возникают в лодыжках.